日本8日起放寬境管 商務、留學、技能實習生等最短檢疫3天

日本政府從週一 (8 日) 開始放寬了部分境管規定，非日本籍的外國商務人士、留學生和技能實習生們，凡是完成 COVID-19 疫苗接種等，且入境日本的目的為商務或工作的 3 個月內短期停留者，在入境日本之後最短只需進行 3 天檢疫。關於疫苗種類，目前日本承認輝瑞 BNT、莫德納、AZ 三種。

相關規定從 2021 年 11 月 8 日生效，日本經濟產業省和文部科學省也從當天上午 10 點開始，接受企業和大學等的申請。

此外，返回日本的日本人、若是已完成 COVID-19 疫苗接種，檢疫期間也可從原先規定的 10 天、縮短至 3 天。

需要留意的是，不論何者、雖然檢疫期間可縮短至 3 天，但是接下來在檢測結果陰性的條件下，從入境日本當天起算的 10 天期間內，都必須遵守行動計畫書的內容。將交由各企業來負責相關商務人士的後續行動管理，並且允許外出搭乘有指定座位的鐵路、巴士和計程車等大眾交通工具，而車票影本和收據等也必須存留 30 天。

飲食方面，在餐飲店只允許停留 2 個小時以內。

另一方面，最受國人矚目的外國人觀光客是否可以入境日本的問題方面，很可惜的、日本政府這回還是沒有打算開放。

而有關行動管理的實際效果，日本政府也會在年底之前進行相關檢討。