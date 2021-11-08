從整頓阿里巴巴到滴滴出行  習近平尋求中國式「政治資本主義」

撰文：Matthew Fulco 傅長壽

中國還得走好長一段路，才能讓本地的資本市場，與紐約或香港並駕齊驅，但不斷干預民企的政黨國家，卻讓這條路充滿崎嶇。這次遭殃的是網路業與補教業，但誰知道下次遭殃的會不會是目前看來毫無問題的產業？

中國共產黨過去從未相信自由市場資本主義，現在也一樣。他們雖然知道需要引進市場機制才能提升經濟競爭力，卻一直都不相信市場和私人企業會服務於國家利益。對共產黨而言，國家利益永遠都比企業和投資人的利益更重要。因此，中國最適合的體制絕對是國家主導的資本主義，也就是某些學者所說的「政治資本主義」。

習近平伸手控制資本主義

由於如今政治在中國的力量，已經達到毛澤東時代結束之後的高峰，「政治資本主義」現在變得更熱門。北京政府在習近平的專斷領導下，正伸出大手控制資本主義，試圖創造一個更公平的社會，「防止資本無序擴張」，實現它所謂的「共同富裕」。

但這些目標背後都有習近平的政治圖謀。在北京政府最近高調肅清的資本集團裡，就包含好幾個與敵對黨派有牽連的富商，以及那些不靠黨的力量而靠市場力量一飛沖天的科技巨頭。習近平說，這是為了「維持公平市場競爭秩序」，但真正關注的重點其實還是該怎麼一邊給消費者更多選擇，一邊讓權力牢牢抓在自己手裡。

北京一開始的打擊目標，似乎都僅限於特定的個人和企業，例如阿里巴巴創始人馬雲和金融科技巨頭螞蟻集團。2020 年年底，馬雲在上海的一個論壇上公開批評中國的金融監理機構，後來螞蟻金服在滬港兩地上市前的最後一刻，被中國政府硬生生拉下來。雖然許多觀察人士對此感到驚訝，但如果你想想馬雲當時多麼囂張，就會覺得中國政府這麼做也不意外。

不過到了滴滴出行事件，中共控制私人企業的程度卻進入了新階段。滴滴出行違反中國監理機構的意思在紐約上市，中國政府 2 天之後就把它的 App 下架，甚至還可能處以罰款，並強迫公司改組，要求這家叫車服務巨頭把大量股份交到某家國有企業手中。

2021 年 7 月，中國還公布了一項法規草案，規定中國公司持有的使用者個資只要超過 100 萬名，就必須先經過政府的資安審查，才能去海外首次公開發行（IPO）。這個門檻相當低，幾乎所有能夠在美國上市的中國網路公司都會受到影響。

此外，中國政府也正在戮力打造一個國產的資本市場生態系，其中包括上海的 2 家證交所及北京證券交易所，可能還會加上深圳、香港、澳門交易所組成的大灣區三巨頭。澳門交易所目前仍停在概念階段，但如果北京真的能讓這個葡萄牙前殖民地的經濟不再仰賴賭場，它就可能化為現實。

美資本市場吸引力令陸企趨之若鶩

中國當然會想在國內建立一個強大的資本市場生態系，但北京對市場力量與日俱增的敵意卻是個大問題。許多誘因都讓中國企業想要進軍美國股市：例如能募到比中國更多的資金、能獲得更高的估值或可以讓一些之前已經投資的人以美元套現。此外，在那斯達克或紐約證交所上市，對公司的名聲絕對有幫助。中國國內的資本市場目前遠遠落後美國，能提供給這些高科技公司的好處也比海外 IPO 更少。

在此同時，華府 2020 年也通過了一條法案，規定中國企業如果不讓美國監理機構全面審查，就必須在幾年內從美國下市。但即使中美兩國都設下限制，美國資本市場的吸引力依然讓中國企業趨之若鶩。《日經亞洲評論》9 月就說，有一批中國企業很想要在紐約 IPO，規模超過 8.66 億美元。

習近平在任內不斷提到「自力更生」。這個概念即使在實際作法上和毛澤東不同，本身依然充滿毛的精神。毛澤東完全捨棄了資本市場（上海證交所在 1949 年就被迫關閉，直到 1990 年才重新開幕），習近平則想讓資本市場服從國家的領導。在如今北京擔心資本外逃的環境下，意味著會有更多中國企業在國內上市；而中國的監理機關，也勢必會讓政府青睞的半導體、生物科技、綠色能源企業上市更順利。中國將以這些高科技製造業為核心建立「實體經濟」，提高人均 GDP。

就是因為這樣，中國才於 2019 年 7 月在上海證交所設立科創板，而這個那斯達克式板塊的規模，也在不到 2 年之內超過了西班牙資本市場，包含 300 多家上市公司，總市值達 7,160 億美元。根據申萬宏源集團的估計，科創板 2021 年上半年的淨利潤可能比 2020 年同期高出 109%。

科創板公司表現良好

而且在中國政府打壓科技業的同時，科創板的公司卻表現良好，因為它們大都是政府批准的企業。科創板目前為止規模最大的 5 宗 IPO，分別是生產半導體的中芯國際、生產列車控制系統的中國通號、生產顯示面板的和輝光電、經營資安的奇安信，以及經營生物科技的凱賽生物。

科創板著重於科技業，即將開幕的北京證券交易所則著重中小企業。中國目前已經有為了中小企業融資而設立的新三板，北京證交所也將延續新三板的模式。中國政府資料顯示，全國企業中有 95% 是員工人數小於 500 人的中小企業，但它們一直都比大企業更難獲得資金。北京證交所一旦問世，它們要爭取散戶的支持將更順利。

北京證交所還有助於中央政府的其他政策目標。政信投資集團首席經濟學家何曉宇在 10 月對官方媒體《中國日報》表示，「北交所的成立將有利於京津冀協調發展」；中航證券首席經濟學家董忠雲也表示，北交所將和上海科創板、深圳創業板一起「更好地服務實體經濟」。

「實體經濟」很有呼籲習近平的味道。習近平在 2019 年 2 月就呼籲「金融要為實體經濟服務，滿足經濟社會發展和人民群眾需要」，「實體經濟健康發展是防範化解風險的基礎」。

遭鎮壓企業或為最創新企業

中國政府根據「實體經濟」方針，鎮壓了許多網路公司；但諷刺的是，這些因應市場需求而誕生的公司，其實卻是全中國最可能創新、最可能長出國際競爭力的企業。如果過去的中國政府像現在這樣大幅度干預，阿里巴巴與騰訊就不可能首創世界先例，開發出結合聊天、娛樂、購物、金融的超級應用程式。

以阿里巴巴為例，它在紐約證交所上市，從全球口袋最深、流動性最高的資本市場中獲益匪淺。雖然過去一年來深受中國政府打擊金融科技的影響，它的市值在今年 10 月中旬依然有 4,500 億美元，是全球市值最高的 20 大企業之一。

而在香港上市的騰訊規模更大，高達 6,010 億美元，是全亞洲第一。

中國還得走好長一段路，才能讓本地的資本市場，與紐約或香港並駕齊驅。但不斷干預私人公司的政黨國家，卻讓這條未來的路充滿崎嶇。對於習近平而言，政治比什麼都重要，沒有人能知道哪個公司或哪個產業將會失寵。這次遭殃的是網路業與補教業，但誰知道下次遭殃的會不會是目前看來毫無問題的產業。那些認為企業只要夠穩就不會出事的人請別忘記，大家以前也都認為阿里巴巴穩如泰山。（作者為台灣金融研訓院外籍特聘研究員；譯者為廖珮杏）

來源：《台灣銀行家》143 期

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