〈觀察〉美放寬歐盟鋼鋁進口鋼市添波瀾？ 實質影響其實有限

美國豁免部分歐盟進口鋼鋁免關稅，恐為高檔震盪的鋼市再添波瀾，但專家及廠商認為，從美國採取配額制，以及目前歐美鋼市供給情況來看，政治意義大於實質影響。

前美國總統川普任內以國家安全為由，在 2018 年 6 月對歐洲鋼鐵徵收 25% 的關稅、對鋁徵收 10% 的關稅，不過，現任美國總統拜登在 G20 峰會跟歐盟達成協議，取消部份鋼鋁關稅進口。

中鋼 (2002-TW) 分析，從目前消息來看，美國將針對歐盟進口鋼鋁採關稅配額制，針對高於配額的產品將徵收高關稅，且 232 措施並不會因此對歐盟取消，此外，歐洲陸續落實碳費碳關稅，鋼廠也開始在鋼品售價計入碳附加稅，將支撐鋼品報價高檔。

據了解，對台廠來說，美國鋼價只要維持在每公噸 2000 美元之上，就算承擔進口的關稅，都還是有不錯利差空間，因此，專家認為，美國此次放寬歐盟鋼鋁進口，對整體鋼市影響估計有限，政治意義較大。

而主要市場在美國的大成鋼 (2027-TW) 也認為，該協議要求進入美國的鋼鋁完全在歐生產，但現階段歐洲鋁捲板內需其實也相當強勁，同樣供不應求，應難有餘裕再出口至美國，此外，相較之前課徵關稅但不限制量，此次雖然沒有關稅，但限制進口量，因此實際能銷美的量估將有限。

從另一方面來看，美國在對中國以及 18 國進口鋁捲板祭出反傾銷後，通路商貨源大減、供應缺口大增，推升報價走強，但大成鋼認為，有價但沒貨的影響更大，若後續有限量進口歐洲鋁材，其實有助貨源穩定。