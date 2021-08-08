同泰本月底改選董事 傳台表科將淡出交由欣興主導

軟板廠同泰電子 (3321-TW) 將在 8 月 20 日召開股東會，並全面改選董事，市場傳，持股 11.1% 的大股東台表科 (6278-TW) 將淡出，無意續任董事，轉由欣興 (3037-TW) 進一步主導同泰經營。

同泰在 2015 年上市掛牌，包括欣興、台表科兩大股東，以及永豐餘集團的先豐通訊等，都先後出任同泰董事。

今年同泰將進行董事改選，欣興持股同泰 26.19%，台表科持股 11.1%，欣興掌握 3 席董事、台表科 1 席；在同泰股東會前夕，市場傳出，台表科已無意再續任同泰董事。

同泰積極改善接單結構，7 月營收以 1.99 億元創 20 個月來新高，第三季則可望改寫 11 季以來新高，公司更以打破連虧 22 季紀錄為目標。同泰前 7 月營收 13.08 億元，年增 26.41%。

同泰第三季營收結構上，因筆電等資訊電子產業面對零組件「長短料」問題， 目前訂單能見度不高；不過汽車電子第二季需求升溫，同泰車用電子軟板接單也報捷，去年爭取到 7 家陸系車廠認證，今年下半年更供應超過一半車廠，揚州廠未來也會增加汽車相關產品線。

同泰第二季虧損收歛，稅後虧損 1909 萬元，每股虧損 0.12 元，虧損較第一季收歛，2021 年上半年稅後虧損 4888 萬元，每股虧損 0.31 元。