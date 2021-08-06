巨大Q2獲利登頂 上半年賺回近一股本 將赴越南設新廠

巨大 (9921-TW) 今 (6) 日公布最新財報，第二季稅後純益 18.5 億元創新高，上半年稅後純益 35.5 億元，年增 65.1%，每股純益 9.47 元；巨大並決議，投資越南 4800 萬美元設新廠。

巨大第二季營收 213.7 億元，毛利率 26%，季增 1.59 個百分點，年增 3.04 個百分點，稅後純益 18.5 億元，創新高，季增 9.22%，年增 21.55%，每股純益 4.93 元。

巨大上半年營收 419.9 億元，毛利率 25.21%，年增 3.51 個百分點，稅後純益 35.5 億元，年增 65.1%，每股純益達 9.47 元。

巨大執行長劉湧昌表示，受惠全球各市場對自行車及電動輔助自行車 (E-bike) 的強勁需求，儘管有缺料、缺櫃以及匯率不利因素影響，巨大集團上半年仍交出亮眼成績。

在市場需求噴發的銷售熱潮下，巨大上半年自有品牌銷售在全球各地都有成長。以原幣計算，美國、歐洲及中國三大主要市場營收都較去年同期超過 20% 增長，捷安特日本及韓國也有不錯銷售表現。E-bike 仍是重要成長動能之一，上半年自有品牌 E-bike 營收金額較去年同期成長 40%，在德國、法國、荷蘭及美國公司都有大幅成長；連同代工業務，整體 E-bike 占巨大集團營收 30%。

目前 Covid-19 疫情尚未穩定，自行車仍是炙手可熱的商品，需求並未消退，歐美通路手持庫存不到 1 個月，但受限自行車零件供應不足，組裝產能難以繼續向上提升，加上全球航運成本上漲且船期拉長，將影響下半年營收與獲利成長幅度。不過中長期來看，在全球綠能及健康意識提升下，自行車及 E-bike 騎乘人口將持續增加，巨大持續看好全球自行車市場長期成長趨勢，預計持續擴張產能，啟動投資越南廠計畫，增加自動化生產提升品質，確保巨大製造實力在產業的領先地位，滿足消費者需求。

巨大並決議投資越南 4800 萬美元設立新廠，這是巨大繼投資東歐設廠完工之後，另一大型海外設廠計畫，設廠地點選擇在越南平陽省。