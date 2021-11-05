富邦證券瞄準定期定額需求 追加46檔、共133檔台股/ETF標的入列

台股 9 月日均值月減 17%，然而定期定額成交量卻逆勢成長。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券看到此需求，台股 / ETF 定期定額標的大舉擴增至 133 檔供投資。

富邦證券表示，去年起台股大熱，大量散戶投資人湧入證券投資市場，其中，又以過往少見的高比率年輕族群最受注目，衍生小額投資標的之需求，此外，即使在前波股市冷卻之際，也出現追求穩定投資標的之趨勢，使得 9 月台股日均值雖較 8 月減少 17%，然而定期定額成交量卻逆勢成長 5%。

看好定期定額需求，富邦證券提供 81 檔台股個股及 52 檔 ETF，共計 133 檔扣款標的，較原本追加了 46 檔。投資人可依據自己的投資屬性，選擇適合自己的投資類股，每月最低只要 1000 元就可以開始投資，並且每月有 3 天的扣款日可供選擇。

富邦證券本次追加之定期定額扣款標的，遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股，包含：第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍；而早前相當受到現股當沖追捧的航運股，陽明與萬海，也同樣入列。

至於 ETF 部分，未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等，以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的也都涵蓋。