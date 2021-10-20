中國5G基建需求放緩 供應商被迫轉往美、歐市場

日經 (Nikkei) 周三 (20 日) 報導，中國製造商的美國製零件已經幾乎用罄，導致中國 5G 建置需求動能枯竭，供應商被迫進一步拓展美國、歐洲市場。

中國佔全球 5G 市場超過 60% ，相關零組件生產與基建緊密同步進行中。不過中國國家統計局數據顯示，今年 1 至 8 月，基站零件產量較去年驟降 53%，已連續下滑 11 個月。

零件供應下滑主要源自於美國禁止企業向華為等中企銷售產品，導致關鍵零件短缺。此影響也正在蔓延到依賴中國 5G 市場的日本、台灣供應商。

村田製作所董事長村田恒夫表示，防止訊號干擾 (如濾波器等) 的零件需求正在下降。此外，另一家通訊零件廠表示，自去年夏季以來與華為的訂單已經終止。

隨著中國 5G 建置需求枯竭，一些供應商正將重點轉向美國和歐洲。住友電氣工業強化歐美市場研究人員布局，且 9 月起美國廠將開始生產 5G 基站的晶片。

住友電氣工業目前營收對中國市場依賴程度達 90%，該公司計劃在五年內將美國、歐洲佔比從目前的 10% 提高到約 50%。玻璃基板大廠日本電氣硝子 (NEG) 也表示最快將於 2022 年成立美、歐市場團隊，該公司光纖零件中國市場佔比達 90%。

法國研調機構 Yole Developpement 分析師 Antoine Bonnabel 預測，中國的需求可能需要數年時間才能恢復。不過，中國政府現階段仍積極研發 6G ，同時間中國正積極推動半導體自給自足，相關供應商未來恐面臨更多挑戰。