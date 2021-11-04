華邦電Q3純益季增34% 每股賺1.13元 續創新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，受惠需求暢旺、漲價效益發酵，單季稅後純益 44.78 億元，季增 34%，年增 12.5 倍，每股純益 1.13 元，續寫新猷；前三季純益達 94 億元，年增 8.8 倍，每股賺 2.36 元，全年 EPS 可望改寫近 26 年新高。
華邦電第三季營收 270.15 億元，季增 7.07%，年增 68.5%，毛利率 44.78%，季增 2.56 個百分點，年增 17.82 個百分點，營益率 22.02%，季增 3.7 個百分點，年增 21.32 個百分點；稅後純益 44.78 億元，季增 34.2%，年增 12.5 倍，每股純益 1.13 元。
華邦電前三季營收 735.74 億元，年增 82.41%，毛利率 41.81%，年增 14.92 個百分點，營益率 17.49%，年增 14.96 個百分點；稅後純益 94 億元，年增 8.8 倍，每股純益 2.36 元。
華邦電目前產能持續滿載，網通、5G 應用、物聯網、電動車等需求續強。隨著漲價效益逐漸反映，加上利基型 DRAM 與 NOR Flash 第三季延續雙位數漲價，獲利也持續成長。
華邦電看好，第四季營運可望維持第三季高檔，明年上半年產能已滿載，已有許多客戶在談明年長約。