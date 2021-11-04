美物流巨頭：供應鏈瓶頸已觸頂 度過了最糟時期

隨著美國年底購物季即將到來，有高達 3000 萬噸的貨物仍在等待入港，港口堵塞依然嚴重，有不少業內人士更呼籲民眾提前購物，以免商品取得延誤。不過，美物流巨頭認為，供應鏈危機已經觸頂，開始能看見隧道盡頭的光。

全球最大的合約物流業者 GXO Logistics(GXO-US) 執行長 Malcolm Wilson 表示：「我們已經度過了最糟糕的時期。我認為供應鏈瓶頸已經觸頂，接下來情況應該會更順利一些。」 GXO Logistics 在全球擁有 860 多個倉庫。

GXO 是下游業者，由於美國東、西海岸港口大量貨櫃堵塞，商品的遞送出現延誤。Wilson 說道，「現在已經有很多貨物商品進入了我們的倉庫。」

Wilson 也表示，消費者似乎已經聽進了業內人士的警告，開始提前購物，應該有助於分散年底購物季的商品銷售。此外，GXO 也正在積極增聘 1 萬名員工，來應對年底購物季。

美國大約有 40% 的貨櫃流向西岸的長灘港和鄰近的洛杉磯港。近來港口堵塞量創下歷史新高，約有 100 艘船隻仍在碼頭或在海上等待入港。在疫情爆發前，兩座港口的平均塞港船隻僅有 10 至 20 艘。

為了緩解港口堵塞問題，拜登總統上個月發布了「24/7」全天候營運計畫，洛杉磯港和長灘港保持每週 7 天、每天 24 小時的運作模式。

美國商務部長 Gina Raimondo 在日前接受採訪時表示，在拜登政府實行了 24 小時全天候營運計畫後，她認為美國港口堵塞問題正取得「明顯改善」。