〈台幣〉突破整理區間再現27.7字頭 逾1周新高

美國聯準會 (Fed) 一如外界預期，11 月開始縮減購債，但聲明保留「暫時性通膨」，市場解讀不急於升息，使得美元走軟，新台幣匯率今 (4) 日轉強，一度升破 27.8 元關卡，衝上 27.795 元，升值 5.8 分，為逾 1 周高點，台股同步走揚，早盤站上 17200 點關卡。

台北匯市昨天起量能明顯回溫，新台幣兌美元上沖下洗，今天匯率突破區間整理，一舉升上 27.7 字頭，最高來到 27.795 元，不過，Fed 啟動縮減購債，恐掀起一波資金回流美元潮。

Fed 主席鮑爾宣布，目前每月收購 1200 億美元美國公債和機構抵押擔保證券 (MBS) 的計畫，從 11 月開始將減少 150 億美元，但他對何時升息、進入利率政策「正常化」的階段，仍三緘其口，聲明中也保留暫時性通膨的字眼。

台股方面，航運股持續成為盤面焦點，貨櫃三雄早盤漲逾 3%，電子權值股互有漲跌，大盤最高漲至 17219.65 點，再度站回半年線及 17200 點關卡，隨後漲勢逐漸收斂。

觀察主要亞幣表現，人民幣兌美元強升 0.2%，新台幣也有 0.1% 的升幅，韓元則在平盤附近整理，日圓貶值 0.16%，新加坡幣小貶 0.04%。