〈生華科法說〉將與國際藥廠合作新冠新藥三期臨床 台灣有望納入收案名單

生華科 (6492-TW) 今 (20) 日召開法說，董事長胡定吾表示，隨著治療中症 (中度症狀) 新冠新藥 Silmitasertib 二期臨床數據結果正向，後續將與國際藥廠合作執行三期臨床，且台灣有望列入收案名單。

胡定吾指出，目前有不少藥廠尋求合作，隨著二期試驗數據結果出爐，後續將找可以共同執行三期的藥廠洽談授權，初步規劃三期試驗收案 1000 人，若期中分析結果良好，將進一步申請美國緊急使用授權 (EUA)。

胡定吾進一步表示，目前也有向台灣 CDE(財團法人醫藥品查驗中心) 尋求執行三期臨床的可能性，若有機會展開全球大規模三期試驗，台灣有望列入收案名單，並由張上淳擔任試驗計畫召集人。

總經理宋台生提到，除了此項二期臨床試驗外，另外也有與美國醫療體系 Banner Health 合作，針對重度症狀的新冠肺炎患者展開二期臨床試驗，規劃收案 40 人，目前收案進度已超過 50%。

美國藥廠默克 (MRK-US) 開發的新冠新藥，可降低 50% 的死亡或重症住院機率，最快有機會年底前取得美國緊急使用授權 (EUA)，對此，宋台生認為，默克主要是針對輕度症狀的患者，不過新冠輕症患者的症狀與感冒雷同，不需要服藥也可能痊癒。

宋台生指出，若未來試驗、EUA 認證順利，Silmitasertib 將可涵蓋中度至重度的新冠患者。