〈新股IPO〉 僧多粥少！歐美蔬果大王Dole掛牌首日慘摔逾9%

歐美蔬果大王 Dole(DOLE-US) 週五（30 日）上市首日慘遭滑鐵盧，終場挫跌 9.38% 至每股 14.50 美元，跌破 16 美元發行價，估值約達 13.5 億美元。

Dole 上市過程一波多折，最初預計以 20 至 23 美元區間價格發行 2600 萬股，並計畫在週二（27 日）上市，然而該公司卻將股票發行推遲至週四（29 日），並改以 16 至 17 美元的區間價格發行 3030 萬股股票，不過最終只賣出 2500 萬股。

Dole 執行長 Rory Byrne 將這周上市的波折歸因於上市公司激增，他表示 Dole 上市的目標不是短期的，由於業務多元與象徵性的 Dole 品牌，公司定位良好，有利營運成長與吸引投資人。

Byrne 在接受採訪時說到：「我們在準備 IPO 的時候，根本沒想到有 23 家公司上市也是在本週上市。」他也說，上市的時機點的好壞，會決定公司估值好壞。

彭博彙編數據顯示，Dole 是本週第六大上市公司，而線上股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 為本週上市規模最大的公司，IPO 規模為 21 億美元，另外至少有 3 家公司推遲原訂本週的股票發售。

Dole 是由 Dole Food Co. 與愛爾蘭的農產品公司 Total Produce 合併而成，併購交易於今年 2 月完成。根據 Total Produce 提交給美國證券交易委員會（SEC）文件，該公司在都柏林與倫敦的股票將會隨著美國上市而結束。

兩家公司合併後的第一季純益報 5800 萬美元、營收報 23 億美元。Dole 表示，此次 IPO 募得的 4 億美元將用在合併成本與償還債務上。

高盛、德意志銀行、Davy Group 為該公司 IPO 的承銷商。

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