半導體建廠需求旺 聖暉、朋億5月營收年增4成起跳

無塵室機電工程業者聖暉 (5536-TW)、朋億 (6613-TW) 今(9) 日公布 5 月營收，分別達 16.62 億、5.49 億元，受惠半導體及電子相關建廠需求旺盛，兩家廠商營收年增幅均達 4 成以上，尤其朋億隨著併購銳澤效益顯現，5 月營收創下 35 個月新高。

聖暉 5 月營收 16.62 億元，月減 14.06%，年增 54.7%，累計前 5 月營收 71.72 億元，年增 29.03%；朋億 5 月營收 5.49 億元，月增 12.47%，年增 40.71%，累計前 5 月營收 18.23 億元，年增 6.84%，轉為正成長。

聖暉表示，集團持續強化台灣、中國與東南亞等地區工程接單，整合集團內部資源並加大內部精實管理策略效益持續展開，隨著客戶工程訂單需求持續暢旺，挹注集團整體營運保持良好成長動能。

此外，近期台灣及東南亞地區疫情嚴峻，聖暉密切留意疫情發展，即時採取相關應變措施，並嚴格管制各工地出入，為員工提供健康安全之工作環境，確保滿足客戶訂單工期進度，以降低市場不確定性因素影響。

展望第三季，聖暉看好，全球半導體產業景氣及全球產業鏈重組的建廠、擴廠需求，前 5 月未完工在建工程案也較去年成長，尤其台灣、東南亞地區客戶訂單熱絡，可望持續帶動無塵室機電整合工程保持良好成長動能。

朋億也指出，受惠中國半導體主要客戶加速資本支出，推動新廠擴建、產能擴增計畫，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單拉貨力道及工程施作進度加速，加上併購銳澤效益顯現，挹注 5 月營收改寫歷年同期新高記錄。