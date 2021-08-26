櫻花啟動三大成長策略 2025年營收挑戰百億元

台灣櫻花 (9911-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長張永杰表示，台灣櫻花已啟動三大長期發展策略，將以「現有事業穩定成長」、「新事業未來布局」及「永續發展核心建構」做為集團未來發展主要核心內容，2025 年營收將向上挑戰 100 億元。

這兩年全球經濟雖受到新冠肺炎疫情衝擊，張永杰表示，櫻花集團仍對未來充滿信心，已訂定「2025 百億櫻花」的階段目標。透過三大長期發展策略，專注本業、聚焦經營，未來營收、獲利可望持續穩定成長。

張永杰指出，台灣櫻花在現有的事業的穩定成長，主要在「廚衛電事業」及「整體廚房事業」兩大核心業務。廚衛電事業在採取雙品牌策略操作下，2020 年營收 42.5 億元，整體廚房事業體在連鎖生活館通路著手進行四代店的升級計劃下，營收 16.5 億元，這兩個事業體都創下銷售歷史新高紀錄。

在新事業的布局上，櫻花主要鎖定三個方向進行，包含新產品、新事業及新市場。櫻花在新產品發展，以水產品為主要新產品策略。去年啟動後，除持續推出新品外，也持續於通路布點淨水專櫃，預計今年完成布點 300 家，未來有望逐年提升市占率及營收獲利貢獻。

新事業發展方面，櫻花鎖定「居家裝修」作為事業衍伸的起點，去年櫻花家居正式啟動營運，除瞄準一年 1000 億元的裝修市場，對櫻花集團而言，是將整體產品及服務領域，從浴室、廚房擴展到全屋空間，達到滿足居家生活的願景方向。

新市場發展方面，今年已完成越南事業投資，未來將以櫻花擅長的專業知識體系，從「品牌」、「產品」、「通路」及「服務」 四大面向，進入東協市場，除看好越南市場整體未來發展，也逐步將櫻花集團將發展為國際市場品牌。

櫻花上半年營收 36.15 億元，毛利率爲 37.4%，年減 0.51 個百分點，後純益達 4.99 億元，創歷史同期新高，年增 57.48%，每股純益達 2.28 元。