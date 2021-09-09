統一超7-11攜手聖娜開烘培複合店 年底前再展3家

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (9) 日宣布，轉投資統一聖娜多堡旗下烘焙連鎖品牌「Semeur 聖娜」首度與 7-ELEVEN 進行聯合展店，首店開在北市松山區，預計年底前將與 7-ELEVEN 攜手再開出 3 店。

統一超說明，疫情逐漸改變消費者的購物習慣和動線，顧客開始轉向至社區周邊就近購買，因此，Semeur 聖娜與 7-ELEVEN 進行聯合展店，雙方合力打造出新一代的烘焙專業店舖，首店坐落於北市松山區的松德門市。

Semeur 聖娜在首家複合店中占有 15 坪的複合空間，除了導入現烤烘焙的設備，並增加聯名商品、冠軍麵包和名店名物等更多元的商品結構。

Semeur 聖娜表示，與 7-ELEVEN 進行聯合展店具有三大優勢，第一，透過 7-ELEVEN 在社區長期深耕布局，可加快展店速度並降低開店成本。

第二，由於 Semeur 聖娜有 70% 消費者為女性客層且主要來客尖峰為 16-19 點，可與 7-ELEVEN 的銷售客層與時段互補，雙方共享來客，並透過 OPENPOINT 會員整合集點和兌點機制。

第三，在烘培和超商咖啡的配合下，可打造出更完整的現烤烘焙複合店。

統一超指出，台灣烘焙業產值年逾 600 億元，現烤麵包與糕點搭配 CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL 珍珠與 CITY TEA 現萃茶等飲品，可滿足顧客一站購足需求，樂觀看待預計將可帶進更多新來客。