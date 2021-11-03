張志誠觀點：為什麼不用怕中國限產和打房？明年BDI指數會回升的理由是什麼？

BDI 指數的漲跌跟景氣榮枯有直接的連動關係，BDI 指數是專門衡量各種原物料運費的，包括鐵礦石、鋼材、紙漿、水泥、木材、穀物、煤碳、鋁土等。BDI 指數近期從 5650 點回檔修正到 3519 點，幅度 37.7%。這反映了鐵礦石價格從 5 月的 1337 下跌到現在的 627，幅度 53.1%。BDI 的下修幅度小於鐵礦石可能跟其他原物料的價格比較有撐，還有 CRB 商品指數仍維持在高檔有關。煤價目前只有小幅度的修正，水泥仍支撐在歷史高檔附近盤整，原油 9 月創波段新高後仍維持強勢，BDI 指數跟 2008 年的高峰相比空間仍大。

鐵礦石的跌價跟中國明定限制粗鋼今年產量不能超越去年產量有很直接關係，中國一向是鐵礦石的最大進口國和最大消費國，但隨著中國經濟成長，中國也越來越重視環境保護、碳排放、和提高產品附加價值等議題，尤其是明年 2 月中國將舉辦冬季奧運會，限制粗鋼產量拯救空氣和環境很大部分也是為了明年的冬奧做準備，中國不管是舉辦國際大型活動，或是迎接外國參訪團的習慣作法一向是把最好的一面留給外國人看。而當大型國際活動結束，該進行的生產，該發展的經濟還是得繼續。

有些人可能對於中國政府打炒房會對各種原物料需求產生衝擊，連帶影響 BDI 指數有疑慮。房地產業對中國的 GDP 貢獻佔比達到 25%，也是中國家庭最主要的資產，房地產價格高漲當然會吸引更多開發商投資建設帶動原物料需求，但房地產在中國人的觀念裡是硬需求，是一生一定會努力想擁有的物品，所以房地產不管價格如何漲跌，背後都有堅實的買盤需求在支撐。而且房地產包括週邊行業，對 GDP 影響大，中國能否真正打壓房地產業還是個問題，畢竟中間牽涉太多人的利益，再來是中國政府真的有意願下重手打擊房地產嗎？若是拖跨整個經濟成長也在所不惜嗎？這個態度起碼目前還沒有看到。

就算房地產價格真的下跌，一樣會讓更多人有能力買房，需求上升也會帶動供給上升。真正會讓房地產，乃至整個原物料出現下跌循環的只有全球經濟真正陷入衰退才有可能，而全球的經濟在汽車還因缺乏晶片產能開不出來，晶片缺貨持續醞釀漲價，美國那斯達克、標普 500、道瓊指數相繼創歷史新高，費城半導體指數將有機會創歷史新高的環境下，目前還沒有看到衰退的跡象。

中國 9 月生產價格指數（PPI）突破兩位數，達到 10.7%。美國消費者價格指數（CPI）也已經連續 5 個月同比增長超過 5%，全球的通貨膨脹仍然在繼續，鐵礦石價格雖因中國的政策關係被打壓，但在明年冬奧後預期將會改善，打不打房其實不是關鍵，關鍵是全球的經濟並沒有陷入衰退，綜合以上因素，BDI 指數雖受到鐵礦石跌價影響而下跌，但在明年 2 月冬奧結束後鐵礦石需求回升，且全球通膨和經濟仍維持成長，BDI 指數也將會和鐵礦石價格同步回升。

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