Q4全球面板廠稼動率估達85% 明年首季將再下探8成

電視面板受終端市場需求疲軟，10 月價格創下單月最大跌幅，研調機構 DSCC 最新指出，面板廠為力抗價格疲軟影響，加上中國限電政策，估第四季全球面板廠稼動率將跌破 9 成，達約 85%，但仍無法穩定價格走勢，估明年首季稼動率將再降至 82%，下探至 8 成。

DSCC 表示，面板價格自去年第二季連六季走揚，也帶動全球面板廠產能利用率季季衝破 9 成，但隨著第三季終端需求轉弱、面板價格開始回檔，預期廠商將在第四季起逐季調整產能，估明年首季全球面板廠稼動率將進一步放緩至 82%。

從總體投入面積觀察，DSCC 預期今年第三季全球 TFT LCD 投入面積將達 8730 萬平方米，季增 3%、年增 12%，維持相對高檔，但第四季受面板價格回落影響，估全球面板廠總投入量將降至 8510 萬平方米，季減 3%、年增 7%。

DSCC 也指出，中國面板廠已拿下全球過半市占，將是這波面板廠稼動率調整的關鍵地區，也預期明年首季中國面板廠市占率將進一步攀上 64%。

受電視面板報價滑落影響，不只中國廠商已有產能調整計畫，台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也都表示，第四季將視客戶訂單動態調整產能因應，預期將是第四季面板價格跌勢能否收斂的關鍵。

友達周四 (28 日) 也將召開法說會，預期將公布第三季財報，並釋出第四季、明年面板產業展望。