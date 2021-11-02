精星前三季獲利年增1.7倍 每股純益2.04元 看好車用需求

鉅亨網記者張欽發 台北 2021年11月2號13點17分

PCBA 廠精星 (8183-TW) 第三季受到高價備料生產，造成毛利率大幅下滑到 19.3%，獲利不如預期，稅後純益 5217 萬元，季減 45.8%，年增 1.01 倍，每股純益 0.43 元；前三季稅後純益 2.45 億元，年增 1.73 倍，每股純益 2.04 元。

精星第三季營收為 10.47 億元，毛利率 19.3%，季減 6.88 個百分點，年減 1.16 個百分點，稅後純益為 5217 萬元，季減 45.8%，年增 1.01 倍，單季每股純益 0.43 元。

精星前三季營收為 31.18 億元，毛利率 21.4%，年增 2.62 個百分點，稅後純益 2.45 億元，年增 1.73 倍，每股純益 2.04 元。

精星廠區分布在台灣及江蘇蘇州，主要車用產品以新能源車電池管理系統、電機及電控相關 PCBA 業務為主，第三季由於零組件缺料，造成備料採購成本大幅上漲，使得精星第三季獲利也遭到壓縮，低於第二季。

不過，第四季由於反應零組件現況價格對客戶報價，可望提升獲利，另外，精星也看好新能源車市場成長力道。