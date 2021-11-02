英特爾董事長攜3名董事接棒買股 總價值約200萬美元

英特爾繼上周執行長季辛格（Pat Gelsinger）及董事買進自家股票 250 萬美元之後，董事長伊許拉（Omar Ishrak）與其他 3 名董事繼續敲進，共買入 200 萬美元的自家股票。

英特爾提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，最新一輪的股票買賣是在 10 月 28 日進行，英特爾董事長伊許拉與其他 3 名董事總共買進價值 200 萬美元的自家股票。

伊許拉以 100 萬美元購買 2 萬股，每股平均價格為 48.02 美元，目前共擁有 35,199 股英特爾股票。伊許拉於 2017 年 3 月加入董事會，並於 2020 年 1 月獲任命為董事長，這是他加入英特爾董事會以來首次在公開市場買股票，其他持股是任職獲得的限制股。伊許拉曾任醫療科技公司美敦力 (Medtronic) 董事長兼執行長。

董事威斯勒（Dion Weisler）是本次自家股票購買的新買家之一，他以 50 萬美元購買 10,351 股，每股平均價格為 48.11 美元，目前總共持有 27,450 股。威斯勒曾任惠普 (HP) 執行長。

另一位董事 Gregory D. Smith 則以 50 萬美元購買 10,440 股，每股平均價格為 47.96 美元，目前共持有 14,793 股，Gregory D. Smith 曾任波音財務長，這是他 2017 年 3 月加入英特爾董事會以來首次公開購買。

最後則是董事劉金智潔（Tsu-Jae King Liu）以 48,000 美元買進 1,000 股，平均每股價格為 48 美元。劉金智潔於 2016 年 7 月加入英特爾董事會，目前持有 18,924 股，這是她作為公司內部人士首次公開購買英特爾股票。劉金智潔為加州大學柏克萊分校工程學院院長。

英特爾執行長季辛格等人上周買進自家股票，被外界視為穩定市場信心的舉動。季辛格在財報會議中表示，市場需求仍然強勁，半導體成長周期才剛開始，預計 2030 年市場規模將達到 1 兆美元。

然而 BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 對英特爾前景感到擔憂，認為英特爾對未來展望過於樂觀。Srivastava 表示，英特爾的獲利「在看到更清晰的復甦路徑之前，可能會有一段時間處於低迷狀態」，並擔心英特爾自由現金流部位的影響。

英特爾 (INTC-US) 周一股價上漲 1.12% 至每股 49.55 美元。