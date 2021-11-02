【袁志峰專欄】恒指超跌或存反彈空間

今日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.11

1) 股市前景

因中國製造業持續收縮，恒指連跌 5 日，累跌 3.7%，南向資金轉淨賣出。中資金融股罕有地逆市上升，反映投資者預期經濟轉弱有可能令貨幣政策邊際放鬆。筆者估計恒指於 25000 至 26000 點上落，短線有技術反彈空間。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2020 年度收入和經調整盈利分別為 38.2 億元(人民幣 · 下同) 和 8.06 億元，按年增長 26% 和 32%。今年上半年，收入和經調整盈利分別為 21.8 億元和 4.02 億元，按年增長 27% 和 18%，但經調整每股盈利同比增長只有 6%，主要受去年 11 月以每股 3.02 港元配售 1.80 億股而產生攤薄效應。以經調整每股盈利計算，現價對應 2020 年度市盈率約 7.5 倍，估值便宜，維持買入建議，目標價 3.5 元，止損價 2.9 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 109 點，已接近全日高位，早盤震盪向下，最多曾跌 405 點，午後横行整理，收報 25154 點，跌 222 點或 0.9%。成交額按日增 7% 至 1351 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 13 億元，包括淨買入 4 億元長城汽車 (2333) 股份，淨賣出 13 億元保利協鑫能源 (3800)、4 億元騰訊(700) 及 3 億元藥明生物 (2269) 股份。10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 15 升 41 跌 4 持平。招商銀行 (3968) 升逾 2%，為升幅最大藍籌。工商銀行 (1398)、中國平安(2318) 及中銀香港 (2388) 升逾 1%。建設銀行 (939)、中國銀行(3988) 及中國人壽 (2628) 升逾 0.7%。阿里健康 (241) 及藥明生物 (2269) 跌逾 8% 及 5%，為跌幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 4%。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 3%。信義光能 (968) 及李寧 (2331) 跌近 3%。

恒生科指跌 1.5%，收報 6279 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股全線下跌，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 3%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 跌逾 2%。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 跌逾 10% 及 8%，為跌幅最大成份股。明源雲 (909)、萬國數據(9698)、同程藝龍(780) 及汽車之家 (2518) 跌 3%-4%。海爾智家 (6690) 及閱文集團 (772) 跌逾 2%。比亞迪電子 (285) 升逾 5%，為升幅最大成份股。

板塊方面，線上醫療、電訊設備、電力設備、航運、汽車、物管、生物科技、水泥、鋼鐵、餐飲及光伏股跑輸大市，跌幅居前。中國通信服務 (552) 及中興通訊 (763) 跌逾 8% 及 4%。哈爾濱電氣 (1133) 及東方電氣 (1072) 跌逾 9% 及 5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 6%。長城汽車 (2333) 跌近 6%。華潤萬象生活 (1209)、雅生活服務(3319) 及旭輝永升服務 (1995) 跌 4%-6%。藥明生物 (2269) 及百濟神州 (6160) 跌逾 5% 及 4%。中國建材 (3323) 及華潤水泥 (1313) 跌逾 5% 及 2%。重鋼 (1053) 跌逾 9%，鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 跌 2%-3%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 4%。福萊特玻璃 (6865)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 跌 2%-3%。

內銀、內險及、中資券商及煤炭股逆市上升。郵儲銀行 (1658) 及交通銀行 (3328) 升逾 3%。中國財險 (2328) 升近 3%。中國銀河 (6881) 及中金公司 (3908) 升逾 3% 及 2%。兗州煤業 (1171) 升近 4%。

周一上証指數低開 0.5%，早段最多跌 0.8%，隨後輾轉上揚，午後曾倒升 0.3%，收報 3544.48 點，跌 0.1%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 0.6%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 800 億元。滬深股通北向資金淨買入約 7 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財新公布，10 月經季節性調整的中國製造業採購經理指數 (PMI) 升至 50.6，高於市場預估中值和上月的 50，製造業重返景氣擴張區間，為 4 個月最高。(信報)

香港經濟增長持續放緩，政府統計處公布，第三季經濟按年實質增長 5.4%，較第二季增長 7.6%，增幅放緩 2.2 個百分點，遜於市場預期增長 5.7%。(信報)

4) 個股訊息

小鵬汽車 (9868) 公布，10 月總交付量 1.01 萬部，按年增長 2.33 倍。截至今年 10 月底，累計交付量已突破 10 萬。(信報)

通達集團 (698) 宣布，就分拆公司 A 股於深圳證券交易所主板獨立上市一事提交申請，今日接獲中國證監會發出的接納上市申請的通知。建議分拆須待中證監及其他機關簽發有關建議 A 股上市批准後，方告作實。(信報)

贛鋒鋰業 (1772) 公布，與電動車生產商特斯拉 (Tesla) 簽署合同，自明年 1 月起至 2024 年 12 月底，向後者供應電池級氫氧化鋰產品，實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為準。合同將在明年至 2024 年履行並確認收入，對該公司上述年份的經營業績產生積極影響。(信報)



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