華東Q3營運轉盈 EPS 0.04元

記憶體封測廠華東 (8110-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 1785 萬元，較上季轉盈，年減 91.7%，每股純益 0.04 元，前三季每股純益 0.06 元。

華東第三季營收 21.57 億元，季減 0.87%，年增 50.4%，毛利率 5.24%，季減 0.49 個百分點，年增 0.95 個百分點，營益率 0.47%，季減 0.61 個百分點，較去年同期的 - 0.91% 改善；稅後純益 1785 萬元，較上季轉盈，年減 91.7%，每股純益 0.04 元。

華東前三季營收 57.4 億元，年增 25.79%，毛利率 4.61%，年增 0.52 個百分點，營益率 - 0.33%，較去年同期的 - 0.69% 改善；稅後純益 2976 萬元，年減 82%，每股純益 0.06 元。

華東第二季受業外認列金融資產帳面價值減損拖累，導致營運轉虧，第三季在蘇州新產能挹注下，加上記憶體市況轉強，擺脫虧損頹勢，順利轉盈。

華東主要承接同集團華邦電 (2344-TW) 及台灣記憶體廠的封測代工訂單。華邦電今年優化中科 12 吋廠產能與製程，月產能已由 5.4 萬片提升至 5.7 萬片，擴大利基型 DRAM 及 NOR Flash 出貨，也挹注華東成長動能。

