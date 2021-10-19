外資大舉回補面板三虎逾5萬張 再減碼記憶體族群

台股今 (19) 日由電子權值股領軍上攻，重掌多頭大旗，終場上漲 195 點，收在 16900.67 點，站回月線，成交量 2653 億元，外資大舉回補面板三虎近 5.1 萬張，不過看壞 NOR Flash 記憶體價格，減碼華邦電與旺宏共 3.5 萬張，中纖、東聯等漲多紡織族群，也遭外資獲利了結。

三大法人今日同步站在買方，外資持續加碼買超 110.94 億元；投信轉為買超 14.92 億元；自營商買超 38.58 億元，三大法人合計買超 164.42 億元。期貨方面，外資回補空單 800 口，空單未平倉口數來到 18206 口。

觀察外資今日操作，集中買超面板三虎，友達 2.1 萬張居冠，彩晶與群創各近 1.5 萬張；其他電子權值股包括台積電 5599 張、佳世達 4902 張、凌陽、宏碁等。

外資重新布局航運雙雄，華航 7296 張、長榮航 5712 張；其他買超個股還有聯合再生、聚和 6575 張、中壽 5658 張等。

外資持續看壞記憶體後市，賣超華邦電 2.3 萬張最多，旺宏也有 1.1 萬張，其餘賣超集中在傳產族群，包括近期強勢的紡織族群，中纖約 1 萬張、東聯 4809 張、集盛 4837 張、南紡 3853 張，另外，台泥 9950 張、中鋼 9439 張、大同 7153 張都遭減碼。

外資連日布局的鴻海，今日反手賣超逾 5000 張，光寶科、新光金、四維航、永光都是賣超標的。

投信買超前十名包括台達電、新光金、智原、永豐金、漢磊、旺宏、強茂、玉山金、同欣電、中信金；賣超前十名則有開發金、群創、富邦金、聯電、佳世達、中鋼、台泥、元大金、友達、亞聚。