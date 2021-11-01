台股收復季線 法人點名兩優勢加持多頭

台股今 (1) 日小漲作收，收在 17068.24 點，重新收復季線關卡，法人表示，在資金回流電子股，加上國內法說釋出樂觀情勢，指數有機會站穩萬七後，繼續上攻。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，國內法說反映了台灣產業樂觀成長趨勢未變，加上國際大廠臉書更名 Meta，持續點燃元宇宙等長線題材，市場焦點開始轉向電子股新題材、新規格、新應用等作夢行情，帶動指數再度來到萬七並挑戰各天期均線，且科技股成交比重也回溫至約 7 成水準，後市偏向樂觀。

葉獻文指出，國發會公布 9 月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，帶動燈號連 8 紅，且國內疫情趨穩，政府推出五倍券振興方案，加上年底週年慶、網購等購物旺季，有利於內需消費；投資方面，不論半導體、5G 等需求居高不墜，出口也受惠全球對於消費性電子新品需求而提升，整體動能第四季仍樂觀以對。

儘管本週的聯準會會議，可能影響包括台股在內的全球投資情緒，但葉獻文認為，若短期市場因反映聯準會政策而修正，反而為可分批進場布局的時點。

安聯投信台股團隊表示，近期盤面主要有兩大現象，第一是受惠美股財報目前表現大多符合或優於預期，尤其是明年展望具成長利基的族群或題材，相對有所表現；第二是部分則是跌深，但獲利其實表現不錯的標的出現跌深反彈。

安聯投信台股團隊指出，近期台股仍以個股表現為主，且電子股的交投熱度持續回溫，台股整體上走勢相對平穩，維持區間整理格局；接下來隨著台股步入 11 月中旬第三季財報公布期，市場焦點也將更關注在財報數據表現和產業展望。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，在 11 月中旬財報公佈到明年 2、3 月年報公布前市場將步入空窗期；由於近期市場回溫、電子交投熱絡，加讓有元宇宙等未來創新科技的題材，台股或有望出現作夢行情。