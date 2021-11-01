全球通膨升溫 9月勞動基金收益縮水逾千億元

通膨怪獸來勢洶洶，衝擊全球股市下跌，根據勞動基金運用局今 (1) 日公布的數據，9 月勞動基金雖仍有 2639.4 億元收益進帳、收益率 5.71%，但已較 8 月大虧 1111 億元。

其中攸關勞工退休金的新舊勞退基金，新制單月收益數 1614.4 億元、收益率 5.6%，舊制單月收益數 553.5 億元、收益率 6.71%，合計勞退基金收益數共 2167.9 億元、收益率 5.85%。

至於勞保基金收益率 6.06%；就保基金收益率 0.80%，職災保護專款收益率 0.54%，積欠工資墊償基金收益率 3.87%。

另外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金收益數為 253.4 億元，收益率為 6.265，受農業委員會委託管理的農民退休基金收益數 0.1 億元，收益率 0.99%。

根據勞動基金運用局統計，截至今年 9 月底止，整體勞動基金規模共 5 兆零 6 億元。

勞金局表示，展望未來，根據國際貨幣基金 (IMF) 最公布最新世界經濟展望報告顯示，由於供應鏈問題依舊存在、通貨膨脹壓力高漲及新興國家疫情持續蔓延，調降全球今年經濟成長預測。

整體而言，全球經濟活動持續往正向復甦，市場利率低檔且資金充裕，為金融市場提供支撐，但要注意國際間存在疫情管控方式及疫苗覆蓋率差異，使得區域間經濟表現差異，將影響整體經濟表現。