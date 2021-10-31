〈觀察〉電信ARPU睽違6年露止跌曙光 仍面臨內外兩大挑戰

台灣 5G 開台將近一年半，電信商透過調漲 4G 低資費方案，刺激用戶升轉 5G 資費、5G 資費短期難調降等方法，加上新 5G 新機上市再掀一波 5G 用戶升辦潮。電信商睽違 6 年看到 ARPU(使用者平均收入) 回升，但卻面臨 5G 用戶數轉換率似乎已出現瓶頸，以及 5G 資費調降聲浪。

台灣 5G 頻譜競標標金全球第三高，加上高昂網路建置費用，整體 5G 成本是 4G 的 3-4 倍，電信三雄 5G 吃到飽資費均落在 1399 元，並透過不同加值服務內容、影音串流、雲端遊戲、網路購物等誘因，加速 5G 用戶滲透率，帶動行動服務營收與 ARPU(使用者平均收入) 成長。

從 NCC 最新統計資料顯示，電信第二季 ARPU 攀升至 435 元，較前一季增加 2.6 元，也是 2015 年以來首次季成長，其中，遠傳季增加 5.2 元最多、中華電與台灣大各提升 2.7 元，亞太電上升 1.8 元，僅台灣之星下跌 3.8 元。截至今年 9 月，台灣 5G 用戶數約 389 萬戶，占整體行動用戶 13%。

電信商推動 5G 以來，揮霍銀彈、砸大筆費用建置基礎建設，經歷兩次 iPhone 新機帶動的 5G 升級潮，以及調漲 4G 低資費價格、499 雙飽方案正式退場，ARPU 睽違六年終於止跌回穩，5G 用戶比重突破 1 成、明年有機會攀升至 2 成，不過在此之際，外界開始出現 5G 吃到飽資費調降的聲浪。

外界認為，韓國、日本、美國 5G 吃到飽資費，換算成新台幣分別約 2225 元、1729 元、1959 元，雖然費用都較台灣 1399 元高，但台灣每月平均薪資 5.4 萬元 (約 1831 美元)，不及其他國家 3000-4300 美元。

電信業者喊冤，台灣資費不僅在國際間最便宜，且撥打網內、外免費分鐘數較多，上網流量也倍增，相較 4G 資費優惠許多，再者，從 5G 手機新機資費來看，各家補貼費用高達 1-2 萬元，各家補貼金額、優惠不同，消費者可視需求自行選擇。

電信商對外面臨 5G 資費鬆動局面，對內陷入 5G 用戶數成長瓶頸，業者坦言，雖然 5G 網路速度快，但 4G 即可滿足高畫質影音、多媒體等 5G 主要應用，在殺手級應用出現前，台灣 5G 用戶滲透率要達到 5 成以上，至少需要 2 年以上的時間。

中華電董事長謝繼茂也指出，雖然 iPhone 13 買氣較上一代好，用戶升級意願卻不如預期，原訂今年 5G 200 萬用戶數目標達成時間會往後。