台股月線收紅 短線留意兩大風險變數

台股在資金重回電子股加持下，台股單周小漲 98.67 點收在 16987.41 點，儘管失守萬七關卡，但周線與月線仍順利收紅，台股市值也小幅增加至 52 兆 2793.97 億元，投信認為，短線須留意聯準會利率政策變化，以及部分漲多個股的波動風險。

針對近期盤面，安聯投信台股團隊表示，主要有以下兩大現象。一是受惠美股財報目前表現大多符合預期或略優於預期，尤其是明年展望具成長利基的族群或題材，相對有表現；至於部分跌深、但獲利表現其實不錯的標的出現跌深反彈。

安聯投信台股團隊指出，近期台股仍以個股表現為主，且電子股的交投熱度持續回溫，基本上整體台股走勢相對平穩、維持區間整理格局。

安聯投信指出，接下來，隨著台股將步入 11 月中旬第三季財報公布期，市場焦點也將更關注在財報數據表現和產業展望。

根據預估，包括電子方面，第三季財報應普遍不錯、獲利相對平穩，即便有 9 月中國限電及供應鏈缺料等干擾，但目前看來對毛利率影響並不顯著；至於傳產方面，表現就相對分歧，其中鋼鐵報價來到相對高檔、但運輸報價像是散裝輪等則出現走跌。

就獲利預估上，安聯投信台股團隊表示，明年電子股維持成長，傳產則因今年的高基期因素而出現衰退。在資金面，預期也將隨著美國聯準會 11 月可望公布明年利率政策步調後而逐漸有所變化。

但安聯投信也提醒，要留意短期市場變數，包括聯準會宣布利率政策調整的時間是否與市場原先預期有所落差；以及短線上漲幅較大的投資標的也可能出現較大波動。