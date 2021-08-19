〈元太法說〉揚州模組廠停工衝擊8月營收 全年營運仍可優去年

電子紙大廠元太 (8069-TW) 因應中國揚州疫情爆發，當地模組工廠配合防疫處於停工狀態，對此，元太董事長李政昊今 (19) 日表示，8 月營收將受封城、運輸影響，但考量有安全庫存，影響程度還需評估，待疫情趨緩後，將積極補足遞延訂單，看好全年營運仍將優於去年。

元太表示，受 DELTA 變種病毒影響，江蘇揚州為此次疫情重災區，當地政府為防堵疫情擴散，採取限制移動、封城、停工措施，當地模組廠也配合政府要求，處於停工狀態，造成部分產品遞延出貨，也將影響 8 月營收表現。

李政昊表示，正持續關注當地疫情變化，近幾天確診案例也有明顯下滑，在符合當地政府防疫前提下，將視疫情控制狀況進行生產調度，下半年也將加大生產出貨，滿足客戶訂單需求，強調受影響訂單僅是遞延出貨。

展望下半年，李政昊指出，進入傳統旺季，旗下電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板需求可望逐步增溫，加上進入黑白、彩色電子紙轉換期，看好也有助市場規模進一步放大，也不排除下半年向客戶反映上游材料成本。

營運方面，元太第二季稅後純益達 13.92 億元，季增 19.27%、年增 42.56%，每股純益 1.23 元，累計上半年純益 25.58 億元，年增 45.1%，每股賺 2.26 元，單季、上半年都創下近十年新高。