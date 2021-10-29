中國紙價再度瘋漲 紙業龍頭一天發6封漲價函 台廠可望再跟進

受到限廢令、限電及煤炭等大宗物品漲價影響，中國媒體報導，中國造紙業漲價潮捲土重來，上游造紙龍頭甚至一天就發出 6 張漲價函。業內人士分析，年底前仍是傳統旺季，紙價將維持高檔上漲趨勢。

在中國造紙龍頭帶頭領漲下，據悉華紙 (1905-TW) 已規劃第四季啟動漲價，另外永豐餘 (1907-TW) 與榮成 (1909-TW)等，第四季也可望跟進漲價，甚至不排除再擴大。

中國媒體指出，9 月以來，無論是木漿系的晨鳴紙業、太陽紙業，還是廢紙系的山鷹紙業、玖龍紙業等，紛紛宣布對部分產品上調價格，紙價迎來全線上漲。

其中，中國造紙龍頭玖龍紙業自今年中秋之後，已通知漲價 7 次。下游業者抱怨，「9 月底以來，每隔幾天就會收到上游企業漲價函，有時是一天一個價。」

10 月 25 日下午，玖龍紙業 1 天內連發 4 封漲價函。僅僅過了一天，10 月 26 日，玖龍紙業再次發出 6 張漲價函，宣布 11 月 1 日起，旗下七大基地將全面調漲瓦楞紙、牛卡紙價格，漲幅普遍在每噸人民幣 100 元。

玖龍紙業在漲價函中提到，本次價格調整是由於廢紙、煤炭、化工等原輔料持續大幅漲價，導致造紙成本飆升。

文化用紙也齊步上漲。10 月以來、金光紙業、晨鳴紙業、華泰紙業等紙企先後對旗下的文化紙發布了漲價通知，漲幅普遍在每噸 300 元。

漲價的理由同樣是受動力煤、燒鹼等能源、化工原料價格大幅上漲影響；華泰紙業明確表示，因生產成本增加，公司已處於全面虧損。

由於上游紙廠輪番漲價，價格很快就影響到中下游紙板、紙箱廠採購成本，加劇產業鏈波動。中下游紙廠為緩解壓力，部分廠商甚至限制接單，或要求客戶下單前先詢價，以維持正常出貨。

一家山東的紙品業者表示，從去年 9 月開始紙價就一直漲，今年 3 月有回落一點，5 月又開始漲，經過幾個月的震盪，9 月又迎來新一波漲價潮。他表示已經疲於應對今年的紙價上漲。

業內人士分析，下半年是造紙行業的傳統銷售旺季，各類原材料依然維持高檔，紙價預計在年底前會震盪上行。而隨著紙價頻繁調漲，造紙行業產業鏈上下游的波動將會擴大。