〈雙11要來了〉網家攜手戰略夥伴強化物流 Pickupp雙北服務上線

各大電商摩拳擦掌即將到來的全年最大檔期雙 11，網家 (8044-TW) 也積極應戰，轉投資物流戰略夥伴 Pickupp 宣布，第四季將服務擴展至雙北地區，有助大幅提升 PChome 今年雙 11 出貨效率。

Pickupp 指出，國內本土疫情升溫後，加速宅經濟發展，但爆單也造成物流塞車，突顯台灣物流產業對數位轉型的迫切需求。

Pickupp 觀察到，國內物流服務選擇相對受限且大多仰賴人力，即便是即時媒合物流平台，在面對大量訂單湧入時，因規模經濟效益太低，也無法以壓低價格滿足中小企業需求。

對此， Pickupp 透過 AI 模型預測來調度訂單，相較於一次只能接一單、重跑同個路線、對貨品掌握度不足而派大車送小貨的業者，AI 物流將可大幅降低成本，並提升送達效率。

Pickupp 進一步說明，不同於先入倉後派送的傳統物流 1.0、點對點派送的物流 2.0，Pickupp 主打的物流 3.0 透過店面共享計畫，將閒置倉庫和市區零售商家的閒置空間作為衛星倉，擔任物流中心或轉運站角色，再透過大數據運算技術，成功改善物流塞車問題。

Pickupp 台灣總經理梁瀞文認為，相較於其他產業，台灣物流產業的數位轉型步調相對緩慢，因此，Pickupp 服務今年進軍台灣，希望可以妥善運用閒置空間，並採機動性高的機車配送人力，實現物流供應鏈的數位轉型，第四季已將服務擴展至雙北地區。

Pickupp 目前已是 PChome 的物流和電商合作夥伴，對 PChome 接下來雙 11 出貨大檔增添新物流動能，而除了服務大型電商品牌外，未來 Pickupp 將積極針對中小型企業與個人賣家進行招商。