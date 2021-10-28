〈財報〉瑞薩繳亮麗財報 宣布併購以色列Celeno

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週四 (28 日) 盤後公布最新財報。基於 IFRS 的 2021 年度前三季 (1 至 9 月) 的合併營業利益報年增 150% 至 1194 億日圓；全年度的合併營收預估年增 36.7%(±0.6%) 至 9779 億日圓 (±40 億日圓)。此外，瑞薩也在同日宣布併購以色列 Wi-Fi 解決方案供應商 Celeno Communications。

基於 IFRS 的 2021 年度前三季合併財報關鍵數據：

營收報年增 30% 至 6799 億日圓。

營業利益報年增 150% 至 1194 億日圓。

稅前利益報年增 116% 至 1007 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 96% 至 754 億日圓。

第三季 (7 到 9 月) 的車用部門營收年增 52% 至 1213 億日圓，同期的產業 / 基礎建設 / 物聯網部門營收年增 37% 至 1326 億日圓。

基於 IFRS 的 2021 年度財測關鍵數據：

營收預測年增 36.7%(±0.6%) 至 9779 億日圓 (±40 億日圓)。

瑞薩 2020 年度的全年營收報 7156 億日圓。本季 (10 到 12 月) 營收的預測中數報 2980 億日圓、預料年增 55.5%。瑞薩公司社長兼執行長的柴田英利估計，以車用和產業用途為主的半導體需求，到 2022 年的上半年為止都仍將維持穩固。

另外，瑞薩電子也在同 (28) 日宣布，該公司決定買下以色列的半導體製造商 Celeno Communications，併購金額最高將花費 359 億日圓。Celeno 的強項在於 Wi-Fi 相關的半導體，未來在與瑞薩產品的搭配之下，目標搶攻車用和工廠等市場。相關併購作業也預計在 2021 年內完成。