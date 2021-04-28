〈台郡法說〉估今年營收將再創高 軟板天線比重攀升至25%挹注成長

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (2) 日召開線上法說，財務長熊雅士指出，2021 年台郡應用於 5G 毫米波液晶高分子材料 (LCP) 軟板天線將大量出貨，估包括 MPI 及 LCP 天線產品占整體營收比重，將大幅成長到 25%，推升今年營收、獲利成長。

熊雅士指出，2020 年台郡營收 298.98 億元，其中 MPI 及 LCP 軟板天線產品占整體營收接近 20%，今年軟板天線的出貨應用由穿戴裝置擴散到電腦、手機等裝置，預估 MPI 及 LCP 天線產品占整體營收比重還將的大幅上攀到 25%。

熊雅士認為，就台郡出貨產品毛利率來看，去年起大量出貨的 MPI 軟板天線，毛利率高於總體平均，今年 LCP 軟板天線毛利率又高於 MPI，因此，今年 MPI 與 LCP 都將推升今年營收、獲利成長，預計 6 月起對主要客戶新產品開始小量出貨，較以往提前 1-2 週。

台郡液晶高分子材料 (LCP) 軟板天線主要生產基地在高雄，熊雅士表示，今年資本支出估達 65-75 億元，較去年倍增，其中台灣高雄和發新廠建廠近完成，除和發廠一期的設計產能尚未填滿，並將持續擴充，明年起將開始進行和發二廠土地整理及新建廠規劃。

天風國際證券分析師郭明錤日前發表最新報告指出，全球 5G 毫米波基礎建設覆蓋率將在今年下半年顯著提升，預計今年下半年發表的新款 iPhone 手機毫米波機型比重，將明顯成長，預估台郡為側邊 LCP 軟板饋線新進入者，且供應比重達 50%，今年營收、獲利將同創高。

台郡 2020 年營收 298.98 億元，創新高，稅後純益 29.34 億元，年減 7%，每股純益為 8.63 元。

熊雅士強調，台郡目前生產規劃著重在與主要客戶的中長期合作，高頻傳輸模組已針對 2-3 年後的市場需求開發，研發人力投資上， 台郡去年到目前已增聘研發人才，預估今年底研發人力也將較目前再增加 1 成。

台郡目前仍處傳統淡季，熊雅士強調，台郡目前出貨產品以舊料號為主，同時一併進行年度新產品應用的開發前置工作，接單則仍然依原由獲分配比例進行，並沒有如法人圈盛傳接獲大量轉單。

台郡 2021 年第一季營收 71.3 億元，毛利率 17.3%，季減 4.8 個百分點，年 3.2 個百分點，稅後純益 5.17 億元，季減 64.8%，年增 40.6%，每股純益為 1.45 元，以應用產品別來看，台郡第一季通訊產品占營收比重約 54%，電腦相關約 35%，消費性產品約 11%。

台郡今天股價收盤下跌 2.5 元或 2.01% 作收，收盤報 122 元，成交量為 6692 張，三大法人都站賣方，外資賣超 552 張，投信賣超 3 張，自營商賣超 213 張，三大法人合計賣超 769 張。