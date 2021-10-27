展望台股後市 中小型股長線動能足

台灣供應鏈威揚全球，10/20(三) 經濟部統計處公布台灣 9 月外銷訂單年增 25.7% 至 629 億美元，創歷年單月新高，今年以來累計 4,816 億美元，年增 32.4%。

歷經 9 月市場紛擾回跌，台股成長動能不減，內資率先湧入中小型股，帶動店頭市場表現較大盤強勢，領先站上季線、半年線大關。投信法人表示，具籌碼面優勢的中小型股因股性較活潑，加上市場陸續反映明年成長題材，將吸引資金青睞。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國就業數據好轉、通貨膨脹攀升，市場預期美國聯準會即將縮減購債規模，可能促使資金回流至美國，形成強勢美元格局，使外資不易回流台股，壓抑大型權值股表現，具營運動能及題材性的中小型股在籌碼面優勢下較有表現空間。

沈萬鈞指出，2021 年為類股百發齊放的一年，接下來將陸續反映 2022 年產業投資趨勢，台股身處全球科技重要供應鏈地位，由於電動車、AIoT 等新應用採用的技術規格持續升級，帶動先進製程及電子元件使用量，將會是接下來的布局重心，不過，隨產業強弱差異分化，增加選股難度增加，建議可透過共同基金的選股配置，掌握類股輪動及產業投資機會。

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