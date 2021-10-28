〈金管會備詢〉8檔基金投資共軍 限期3個月出清持股否則公布黑名單

立委林楚茵今 (28) 日指出，截至 9 月底止，國內仍有 8 檔基金投資大陸軍工企業，要求金管會公布黑名單，證期局局長張振山承諾，3 個月內要求此 8 檔基金出清投資共軍企業；金管會主委黃天牧也表示，投信都會朝降低投資的方向處理，

林楚茵表示，國防部資訊顯示今年 1 月以來，共軍有超過 680 架次的共機擾台，光是 10 月 1 到 4 日就多達 149 多架次，顯示中共不放棄武力犯台；不過，我國卻仍有 8 檔基金、4 億元投資共軍企業，雖然比起 7 月 31 日時的 35 檔基金、金額 21 億元下降，但投資人在不知情情況下，恐怕反成為資助共軍發展新型武器的助力，出現「台灣一邊增加國防預算、一邊透過投信壯大中共武力」的問題，因此金管會必須有所作為，甚至要求公布黑名單。

黃天牧表示，金管會原則上雖不應介入投信投資策略，但大部分投信都有簽署機構法人盡職治理守則，若投資標的涉及軍工或危害環保的產業，從國安、永續經營的監理角度，金管會會有所處理。

黃天牧進一步表示，就美國政府公布的軍工產業名單，投信公會有去檢討，要求基金降低投資的部位，也要求投信業不要去投資這種具爭議的名單，既然投信都會朝降低投資的方向處理，未來會朝公布名單努力，以讓投資人掌握風險。

張振山補充表示，剩餘的 8 檔是少數投信基金，考量市場價格必須循序漸進處理，有些是被動基金，因為投資的是指數，指數涵蓋到共軍相關公司，因此無法馬上撤出，但承諾三個月內加速退出高風險產業，否則公布名單。