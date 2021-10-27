BRC警告：聖誕節前零售商品價格恐將上漲

英國零售聯盟 (BRC) 在週三 (27 日) 警告表示，零售商品價格在聖誕節前恐將會上漲。報告中指出，零售商店商品的平均銷售價格年減幅度縮小，創下疫情爆發以來的最小減幅。

報告中指出，英國 10 月份商店商品價格月增 0.4%，年減 0.4%，創下 2020 年 1 月以來的最小年減幅度。價格上漲的原因主要來自於食品價格上漲，較去年同期上漲 0.5%。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「很明顯的是，勞動力短缺、供應鏈問題和大宗商品價格上漲，導致了成本上升，並且已經開始滲透到消費者身上。有大約五分之三的零售商計劃在聖誕節前提高售價。」

BRC 的商店價格指數涵蓋範圍，較英國央行的消費者物價指數 (CPI) 更窄，英國 8 月 CPI 達到 3.2%，觸及 2012 年以來的新高。

英國央行首席經濟學家 Huw Pill 在上週曾預測，英國通膨可能很快就會達到 5%，是英國央行目標水準的兩倍多。市場預計，英國央行將會在下週開始實行疫情以來的首次升息。

歐洲研究機構 GfK 先前公布的數據顯示，由於對經濟前景的擔憂，英國 10 月消費者信心指數連續第三個月下跌，並創下 2 月份以來的新低。

GfK 客戶戰略總監 Joe Staton 表示，有許多因素打擊了消費者信心，包含燃料和食品短缺、通膨飆升拉低家庭開支、利率可能上升影響借貸成本以及新冠肺炎感染率攀升等。

英國央行仍在控制遠超預期的通膨，觀察全球成本和物價指標，有愈來愈多證據顯示通膨壓力仍將持續。央行表示，天然氣價格飆升恐對通膨預期構成「嚴重上行風險」，同時警告，通膨率可能在明年第 2 季維持在 4% 以上。