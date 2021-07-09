東生華明年兩藥品上市 2024年營收有望締新猷

東生華 (8432-TW) 今 (9) 日召開線上法說會，處長廖朝仁表示，穩定型心絞痛新藥預計今年底、明年初取得健保價後，出貨將逐步擴大，加上降膽固醇用藥有望明年上市銷售，法人估，兩項藥品展開銷售後，2024 年對營收的貢獻將上看 2 億元，全年營收有機會突破 6 億元，創新高。

東生華去年受到轉投資公司創益代理的減肥藥自主性下架，去年全年營收 4.48 億元，年減 12%；今年上半年受到疫情衝擊，旗下慢性病、感冒藥銷售量下滑，累計營收 2.07 億元，年減 7.05%，下半年仍須視疫情控制狀況，營運才有望好轉。

定型心絞痛新藥 Rancad 屬於新成分新藥，去年取得台灣藥證後，以自費方式銷售，並導入國內 6 家醫學中心。廖朝仁指出，該用藥申請健保價後，受疫情影響，健保局暫停審議，有機會年底重啟審查。

廖朝仁表示，據統計，台灣目前約有 55 名心絞痛病患，2019 年市場銷售額約 7 億元，不過近十年來未有新品推出。法人認為，台灣心絞痛用藥需求龐大，預期 Rancad 最快今年底取得健保價後，2024 年營收貢獻可超過 1.2 億元。

降膽固醇用藥 R19 主要治療高血脂病患，東生華 2019 年向韓國藥廠取得台灣銷售授權，去年向台灣 TFDA 申請查驗登記，預計今年第 4 季取證、上市。

廖朝仁指出，R19 後續將申請健保價，由於降膽固醇用藥健保價已有既定價格，因此申請審核時間較其他藥品短，預計明年在台銷售後，出貨量同步看增。

台灣共有 4 個降膽固醇用藥，據統計，2019 年總銷售額達 45.4 億元，法人看好，東生華的 R19 明年上市後，2024 年營收貢獻有望逾 8000 萬元。

東生華目標 5 年內，推出 3 項藥品，除了心絞痛新藥 Rancad 與降膽固醇用藥 R19 外，治療骨質疏鬆的生物相似藥 T20 也有望 2022 年在台上市，該藥物是與筆結合，患者可自行在家施打，也是目前台灣首個可讓骨質增生的藥物。

廖朝仁坦言，T20 從原料、製劑與筆一路完成研發後，卻在生產端出現問題，導致研發時程延宕三年，所幸尋找新的生物製劑廠後，陸續向歐盟與台灣申請藥證，其中台灣有望年底領證。

海外布局方面，廖朝仁表示，旗下新藥都正在與東南亞國家洽談合作方式，未來也將建立銷售團隊，不過東南亞沒有健保制度，會以利潤為優先考量，而不是採大量鋪貨銷售。

廖朝仁補充，目前外銷營收比重仍不到 5%，歐、美、日地區將以授權合作方式來拓展，其他地區包括菲律賓、印尼、香港等也有送藥證申請。