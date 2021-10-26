花旗勞資密約羅生門 金管會：不受理不合法交易申請案

花旗 4 月起宣布全球 13 個市場出售消金業務，台灣至今已有兩、三百名員工離職，但近期卻傳出花旗要求潛在買家 3 年內不得雇用花旗員工，遭工會砲轟花旗密約傷害員工勞工權，金管會今 (26) 日表示，要求花旗相關法遵法務必須出具是否合法，任何契約不能牴觸違反國家法令，金管會不可能受理不合法的交易申請案。

花旗工會表示，於昨日接獲先前花旗密約吹哨者再度指稱，花旗與買家保密協議文件中所示三年不得聘用限制中，於第一階段的十幾家買家就被花旗要求簽署，絕非只有第二階段的四、五家才有簽署，花旗明顯向主管機關說謊。且並沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，故請金管會要求花旗立刻提出全部原始文件即可確認。

花旗工會強調，花旗任何職位皆受限制工作權長達三年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第 15 條、民法第 71、72 條之規定。

對於花旗勞資糾紛的羅生門，銀行局副局長童政彰表示，金管會已在 25 日發函給花旗銀，要求在本周內就此次出售資產相關契約條款，是否符合憲法保障人民工作權，及相關勞動法令規定，由銀行法務、法遵及律師出具意見，並要洽詢勞動主管機關意見。

童政彰強調，無論合約是否涉及保密條款，銀行任何交易的整個過程，都要符合政府各部門所有法規，包括員工與工會，任何契約不能牴觸、違反國家法令，金管會不可能受理不合法令規範的申請案件。