花旗勞資爭議未解 工會批銀行說謊要求合理補償

花旗 (台灣) 銀行勞資爭議持續發燒，全金聯與花旗銀行企業工會今 (26) 日再度發表聲明，直指花旗確實有不合理的密約限制員工轉職就業權利，痛批花旗對金管會說謊，呼籲資方應根據勞基法的競業禁止補償規定，給予員工相關補償。

全金聯與花旗銀行企業工會表示，25 日深夜接獲先前花旗密約吹哨者表示，花旗與買家保密協議文件中所示三年不得聘用限制中，包括第一階段的十幾家買家就被花旗要求簽署，絕非只有第二階段的四、五家才有簽署，花旗明顯向主管機關說謊。

再者，花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，故請金管會要求花旗立刻提出全部原始文件即可確認；花旗任何職位皆受限制工作權長達三年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第 15 條、民法第 71、72 條的規定。

工會痛批，花旗利用不合理的密約不讓買家僱用想轉職的員工，買家簽約了怕得罪花旗當然也不會冒險，花旗員工前途惶惶之際，又遭不公待遇致轉職困難徒增困擾，對員工傷害已經造成。

工會呼籲，花旗應坦誠面對並針對從四月起已經造成對員工的傷害，提出補償方案。工會指出，勞動基準法關於競業禁止的補償規定，可作為補償員工的參考標準。

另外，關於業務留任 / 交易獎金（transaction award)，工會也呼籲，公司應該好好說清楚，不是只讓員工花一個月時間決定而已。

工會質疑，公司應該解釋這筆錢是不是資遣費的一部分，在此合約下如果「不被」買家留用，員工就只能拿這筆錢加上法定資遣費嗎？員工在花旗年資就如此結算掉了？公司就可以此向買家誇稱花旗員工不吵不鬧全員留用？

工會指出，花旗一方面說給全體同仁爭取買家同職同薪留用，一方面卻在公布留用條件前，要求全體員工簽署這種文件，質疑是否為大裁員留下伏筆。