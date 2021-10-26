〈台股盤後〉電金齊揚 睽違近一個月站回萬七

美股創高激勵台股今 (26) 日開高走高，電子權值股領漲下，光學、IC、車用族群強勢表態，金融指標股同樣扮演撐盤要角，睽違近一個月指數重回萬七關卡，終場上漲 140.1 點或 0.83%，收在 17034.34 點，成交量放大至 3047 億元。

權值股擺脫昨日頹勢，今日重掌多頭大旗，大立光首度實施庫藏股策略奏效，早盤一度攻上漲停，終場仍大漲逾 7%，收在 2160 元，突破短均；台積電 600 元得而復失，終場收在 599 元，上漲 1%；鴻海、聯發科、聯電、台達電等全面收紅。

大立光買氣回籠，光學鏡頭廠也獲資金進駐，先進光開盤隨即漲停鎖住，玉晶光、佳凌大漲逾半根；亞光、久禾光、今國光表現也不俗。

電動車大廠特斯拉傳獲得美國汽車租賃公司 Hertz 10 萬輛訂單、創有史以來最大筆訂單，加上摩根士丹利上調目標價，激勵特斯拉股價勁揚，台相關供應鏈也沾光，包括同致收在漲停，長園科、康普、系統電拉出逾半根漲停；智伸科、致茂、華城也有逾 4% 漲幅。

美國氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拿下南韓 SK 集團 45 億美元大單，台供應鏈有望大啖商機，高力股價漲停鎖死，康舒午盤後漲勢收斂，終場上漲逾 2%。

宏達電短線漲勢凌厲，加上當沖比過高，遭證交所列為處置股票至 11 月 10 日止，儘管成交量能萎縮，但午盤後照樣直奔漲停，續創 3 年多新高，同集團的威盛、威鋒電子股價連袂攻上漲停。

法人表示，台股近期多頭氣勢再起，資金持續流向電子族群，成交比重也達到 7 成，適逢美國科技股財報高峰、台科技廠法說陸續登場，有望支撐大盤再度上攻。