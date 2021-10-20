中華電總座：5G網速居冠+三大優勢 台灣將迎30年新商機

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (20) 日表示，台灣 5G 開台後，平均下載速度與上傳速度已躍升全球第一，加上具備地緣優勢、科技製造技術、政策支持，預期台灣未來 10-30 年將迎來新商機。

中華電發展 5G 共有兩大策略，分別為打快與廣結盟，郭水義認為，由於台灣網通廠在硬體設備上有優勢，再者，時間不等人，因此中華電積極擴大網路基礎建設後，加快與網通廠結合。

廣結盟方面，郭水義指出，5G 與 AI 的結合將會有無限想像空間，中華電無法涉略各行各業的專業技術，因此透過廣結盟策略，才能提升各自優勢打造垂直場域，進一步走向全世界。

行政院研擬以 5G 發展驅動台灣數位轉型及全球定位，並將 DIGI + 升級為智慧國家方案，目標 2030 年實現創新、包容、永續的智慧國家。郭水義認為，台灣具備多重優勢，包括智慧轉型需求、科技浪潮、地緣優勢等，將為台灣帶來最好的 10 年，甚至 20、30 年。

中華電透過打快與廣結盟策略，加上 5G 智慧應用，助力企業數位轉型，包括智慧文教、智慧交通、智慧醫療、智慧巡檢、智慧農業、企業創新應用、開放網路驗證場域、智慧工業等八大項目。

郭水義分享，製造業是台灣強項，也是近年 5G 發展最快速的項目，智慧工廠已與日月光 (3711-TW)、精測 (6510-TW)、緯創 (3231-TW) 等科技大廠合作，藉此提升產線效率、降低瑕疵，可即使監控等；智慧交通也有相關案例，包括大數據車流、智慧路口、科技執法、智駕巴士等。