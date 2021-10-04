外資看驅動IC展望較半年前更保守 明年毛利率恐續降

外資近日邀請驅動 IC 相關業者參與研討會，今 (4) 日出具報告指出，業者現今展望較 3-6 個月前更為保守，部分業者坦言，明年毛利率恐較今年下滑，加上台廠將面臨來自中系廠商的競爭壓力，維持聯詠 (3034-TW)、世界先進 (5347-TW) 等減碼評等。

外資表示，小尺寸電視需求自 7 月底開始疲軟，聯詠客戶庫存也不斷增加，晶圓代工廠世界坦言，儘管現今供需缺口有 20-30%，但重複下單 (Overbooking) 的可能性高，不排除驅動 IC 業者後續將減少投片量。

驅動 IC 業者仍尚未與面板廠談定第四季價格，外資認為，面板廠試圖延遲價格談判，藉此取得更低的價格，聯詠認為，由於公司電視驅動 IC 屬於高階市場，受影響程度可望小於同業。外資認為，驅動 IC 業者展望轉趨保守，高毛利趨勢恐難延續。

中系業者韋爾半導體指出，現今 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 的毛利率高於 60%，但明年將降至 50%，世界先進也表明，由於客戶毛利率仍高於公司，因此目前仍沒有支援客戶價格上的計劃。

外資認為，中系廠商正在崛起，如韋爾 TDDI 出貨量不斷成長，預計明年驅動 IC 收入將成長 1 倍，未來也將搶進 OLED 驅動 IC 市場，已成為台廠無法忽視的競爭壓力。