特斯拉FSD最新Beta 10.3版出包 不到一天時間即遭下架

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 於 24 日當天釋出自動輔助駕駛 (Full Self-Driving，FSD) 的最新 Beta 版本，但是有用戶反映在使用上會出現錯誤警示等問題，特斯拉也立刻將該版本下架、並回到原先版本，前後過程不到一天時間。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 針對這項問題，在推特上頭發文表示「由於 10.3 版發現問題，所以暫時回到 10.2 版。」並表示這類情況都在 Beta 版本所可能遇上的問題範圍內，希望大家能夠理解。

《路透社》有針對這次問題向特斯拉進行採訪，不過該公司未作出回應。

特斯拉於 10 月 22 日知會所有車主，告訴他們將有新的 Beta 版本釋出。但是馬斯克在隔天 (23 日) 表示，軟體的釋出時間應該會延後一天。

根據特斯拉用戶所拍攝的影片，車輛更新到最新的 Beta 10.3 版之後，在行車當中明明沒有任何的急迫性、卻會反覆出現「前方撞擊警示」。還有其他用戶在社群網站上發文提到，FSD 更新到最新的 10.3 版之後，車輛在沒有任何理由的情形下自動剎車。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 先前在今年 8 月宣布，由於特斯拉的 Autopilot 自動輔助駕駛系統難以偵測停放在路邊的緊急服務車輛，已就相關的撞車事故展開正式調查。