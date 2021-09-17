00888成分股首次調整 增10檔、減5檔

永豐台灣 ESG ETF(00888-TW) 自 3 月底掛牌後再掀永續 ETF 投資熱潮，今 (17) 日配合追蹤標的指數公司富時國際，針對富時台灣 ESG 優質指數半年度指數審核結果，進行首次成分股調整，新增緯創等 10 檔個股，剔除宏達電等 15 檔個股，新成份股配置自 17 日盤後生效。

永豐台灣 ESG ETF 本次新增成份股包括緯創、仁寶、廣達等企業，主要受惠企業 ESG 分數提高、股息殖利率高而入列，根據 Cmoney 資料庫統計，緯創今年股息殖利率高達 7%，廣達、仁寶也有近 6% 的股息殖利率，股息殖利率具備吸引力、獲利表現佳，被納入投資標的。

台灣高鐵也是本次新納入指數的 ESG 績優企業，近年除了透過綠建築車站，實踐對環保的承諾，台灣高鐵也積極推動供應鏈管理，促進供應商永續發展，於今年初完成「高鐵採購網」建置，落實 ESG 永續概念在各項營運細節中，為公司及股東創造更大效益。

針對股利、ESG 評分等整體表現評核，成份股也進行標的剔除汰換或成分股權重調整，剔除個股如宏達電、國巨、華新科等，權重調整幅度大的個股如友達等。

永豐台灣 ESG ETF 在成份股調整後，持股產業約 8 成落在電子產業，其餘 2 成在金融與傳產，是進可攻、退可守的 ESG ETF 配置，偏重在電子產業也被市場視電子版 ESG ETF，台灣電子產業的全球化能力和國際 ESG 標準接軌，企業獲利也更具成長性。

永豐台灣 ESG ETF 將在 10 月進行成立以來首度除息，喜歡穩健季配息金流、追求股價成長的投資人，可伺機參與除息，有助長期存股選擇。