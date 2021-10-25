〈婚宴市場復甦〉農曆年前湧婚宴急單 新天地：10月洽詢新人月增近2倍

隨著國內疫情逐漸平穩， 10 月 23 日疫情指揮中心放寬宴會餐飲業者「室內、室內外辦桌和流水席時無須梅花座、間隔座」，新天地 (8940-TW) 今 (25) 日對此指出，已有許多新人洽詢婚宴業者安排補辦婚宴的日期，10 月前 2 周婚洽人數已超過 9 月全月近 2 倍，樂觀看待農曆年前將迎來婚宴補辦潮，挹注業績動能可期。

新天地品牌行銷總監林國威表示，這二年因疫情延後尚未辦婚宴的新人估計超過 10 萬對，有些新人甚至已延後數次，隨著國內疫情逐漸解封，又擔憂未來疫情的不確定性，不少新人希望趕在農曆年前完成終身大事，造成這一波婚宴急單，並出現四大現象。

林國威進一步說明，第一，由於未來仍充滿變數，當天看場地就下訂的比例較以往高出 30%，且超過半數宴客日期趕在農曆年前。

第二，近期下訂婚宴數量暴增，但平均桌數明顯降低，多集中在 10 桌以內，較疫情前平均 20 桌明顯下降，而主要原因為，多數新人選擇先完成文定儀式，再視疫情發展決定婚宴日期。

第三，由於補辦婚宴桌數變少，新人預算較為充裕，多半新人會選擇升級桌菜，或者增加更多的加值服務，如證婚儀式、婚禮歌手等。

第四，由於農曆年前的吉日多已在上半年前訂滿，近期湧入補辦婚宴的新人對擇日條件放寬許多，造成 10 月下旬至明年農曆年前假日特別搶手，整體訂席率已近 80%。