〈貴金屬盤後〉連2漲後稍作休息 黃金收低

週四 (21 日) 交易，在連漲 2 日後，黃金期貨價格收低，投資者自通膨擔憂支撐的買盤中退後一步。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示：「隨著短缺問題日益嚴重，商品和能源價格出現大幅波動，通膨問題一直在蔓延。免費貨幣的成本是通貨膨脹，而市場現在越來越擔心通貨膨脹，而不是 Fed 縮表。」

黃金以及白銀 (程度較低) 通常被視為對抗全球通膨的避險工具，儘管對定價壓力的擔憂日益加劇，但這一因素使黃金獲得了一定的上漲動力。

Spina 指出，Fed 於 11 月初的貨幣政策會議「不太可能導出縮表的結論，但他們對縮表的強勁表態可能會成為黃金的阻力。這可能是下一週交易的主導力量。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3 美元或 0.2%，收每盎司 1781.90 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 27 美分或 1.1%，收每盎司 24.17 美元。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「黃金似乎陷入了『真空地帶 (形勢未確定的領域)』，一邊與短期殖利率曲線上升作戰，另一邊是 Fed 成員試圖推遲升息預期。然而，黃金應該會看到一些避險金流，因為隨著中國房產巨頭恒大的債務問題蔓延，全球經濟復甦面臨越來越大的短期風險。」

他指出，通膨並未放緩，投資者「準備好迎接較小規模的削減購債恐慌」，這應該可支撐黃金的避險資金流動。

10 年期公債殖利率週四接近 5 月來最高點，且美元週四上漲，令黃金承壓。

數據顯示，上週 (10/16 止) 美國初次請領失業救濟金人數減少 6000 人，降至 29 萬人。另外，費城 Fed 週四表示，其地區商業活動衡量指數 10 月份自前月的 30.7 下降至 23.8。

儘管今日美元稍漲，但 ICE 美元指數本週仍下滑。Spina 表示，美元疲軟有助於在當前水準上給黃金帶來一些買盤興趣，「白銀的反彈也提振了黃金胃口。」他預計黃金價格將在 FOMC 會議之前回升至 1800 美元低端。

本週迄今，黃金約上漲 0.7%，白銀已漲逾 3%。

黃金和有「數位黃金」之稱的比特幣一直在上漲。FxPro 高階金融分析師 Alex Kuptsikevich 研究報告指出，「在這種情況下，加密貨幣和貴金屬對抗長期通膨的避險特質正閃閃發光，此外，黃金在一年多的修正趨勢中已經大幅下跌了。」

雖然週四貴金屬下滑，但 Kuptsikevich 仍預期貴金屬價格會進一步上升。

「在技術分析方面，投資者應注意多頭已成功將金屬和礦業公司推高到其 50 日 MA 以上，這是下行趨勢將突破的第一個跡象。」Kuptsikevich 說。

Fed 成員曾表示，他們相信通膨壓力將是短暫的，但一些投資者擔心 Fed 可能低估了後疫情時期的通膨嚴重程度和持續時間。

FxPro 分析師寫道：「在基本面因素中，通膨預期和關鍵央行的行動之間的分歧，可能提供商品市場支撐力。各國央行沒有跟上步伐的跡象將支撐黃金復甦上漲，並有助於礦業公司增高營收和獲利。」

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