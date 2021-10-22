小型績優電子全面飆漲

本週週 K 線出現留上下影線的紅 K 棒代表多空激戰，從週 KD 將再次呈現黃金交叉來看下週多頭可望續攻！大盤從 10/20(三)～10/22(五)收盤的漲跌點數都不超過 5 點，然而資金卻出現明顯的轉移。電子資金比重幾乎達到占大盤七成，所以 10/22(五)小型績優電子股幾乎全面飆漲，像是車用二極體大廠德微 (3675-TW) 差一點第四支漲停。做 ESD(靜電防護晶片)的晶焱 (6411) 也逆勢大漲再創收盤新高！以上兩檔電子飆股股本都不到 10 億，且都已成為投信 Q4 作帳股！此外 NAND Flash 控制 IC 大廠安國 (8054-TW) 因為神盾斥資 7.94 億認購私募 22.1％股權，也逆勢大漲再創波段新高。



然而航運、鋼鐵股卻都重挫將近 4%！換句話說市場資金已明顯從傳產轉移到小型績優電子股，下週仍然會是電子股獨強的格局。



下週如果大型電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、國巨(2327-TW) 能表態同步上攻，大盤將挑戰季線反壓(目前在 17062 點)。



電源管理 IC 設計公司的通嘉 (3588-TW)、類比科(3438-TW) 預估第四季營收仍將再創單季歷史新高，而且近期外資持續買超可特別留意！



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