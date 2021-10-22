0056除息首日穩步填息 爆史上第三大成交量

「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 今 (22) 日除息，在台股震盪小跌之際，0056 仍穩步填息，吸引存股族搶進，終場上漲 0.24 元、0.78%，收在 30.84 元，成交量爆出 14.6 萬張、創史上第三大量，僅次於 2020/3/12、3/13 的 15.5、15.7 萬張。

0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣 1.8 元，大幅優於市場預期，7 日至 20 日共九個交易日，日均成交量上升至 4.7 萬張，較近一季放大 86 %，昨日除息前夕，爆出近 10 萬大量，今天除息首日，量能繼續爆發，成交張數衝高到 146773 張。

由於台股近來跌過一波，「價低息更高」的誘因，讓投資人在除息前大舉對 0056 連續淨申購，推升規模再成長 124 億元，突破千億元、來到 1070 億元，穩居最受投資人青睞的高股息 ETF。

且據集保中心統計，0056 受益人數近一週也再增加 1.7 萬人至 52.2 萬人，亦為境內基金最多，均顯示 0056 的市場投資熱度極高。

0056 的選股是從台股上市市值前 150 檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，從 2011 年至 2021 年為連續 11 年配息，至 2020 年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發 1.8 元計算，0056 的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約 2.9% 的水準，因此吸引存股族追捧。