0056配息維持公告金額 21日參與除息最後買進日

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」20 日公告每受益權單位數確定分配 1.8 元，與第一階段公告預估金額一致，為近年最高並連續第 11 年配息，接著 21 日為除息交易前最後買進日、22 日為除息交易日，想參與 0056 除息或規劃除息後買進的投資人，可留意相關時程。

0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣 1.8 元，大幅優於市場預期，7 日至 20 日共九個交易日，日均成交量上升至 4.7 萬張，較近一季放大 86 %，於此期間投資人連續淨申購，「買了就不賣」，推升規模再成長 124 億來到 1,070 億，穩居最受投資人青睞的高股息 ETF；同時據集保中心統計，0056 受益人數近一週也再增加 1.7 萬人至 52.2 萬人，亦為境內基金最多，均顯示 0056 的市場投資熱度極高，把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。

0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣 1.8 元，與預估金額一致，投資人如果想參與本次配息，須在 21 日前買進並持有，接著 0056 會在 22 日進行除息交易，當日開盤參考價為 21 日收盤價扣掉 1.8 元，對於有意在除息前後買進增持的投資人，21、22 兩日為重要日期。

0056 的選股是從台股上市市值前 150 檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，從 2011 年至 2021 年為連續 11 年配息，至 2020 年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發 1.8 元與最新市價之計算，0056 的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約 2.9% 的水準（資料來源: 證交所，2020 年 10 月到 2021 年 9 月）。

同時，永續投資結合高股息題材近年市場關注度增加，元大投信為提供投資人更全面的投資資訊，已採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢。其中 0056 為晨星永續投資評級最高 5 顆地球的基金，表示該基金在 ESG 議題風險控管上獲得指標機構最高肯定，有助長期投資。

而近期為台股 ETF 配息旺季，元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率被高估，因此投資人在選擇高股息 ETF 時，除了配息率外，更要留意每次配息的穩定度。

表、0056 成立以來配息、填息表現