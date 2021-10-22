能耗雙控影響 霖宏積極洽談客戶轉單 營運轉趨正向

PCB 廠霖宏 (5464-TW) 下半年營運轉趨正向，第三季營收 4.89 億元，改寫 10 年來單季新高，法人推估第三季可望轉虧為盈，公司主管表示，財報正由會計師查核中，不予評論，但受到中國能耗雙控的影響，已接獲客戶轉單事宜，仍在積極洽談中。

霖宏第三季營收 4.89 億元，改寫 10 年來單季新高，季增 14.69%，年增 1.15 倍，累計前 9 月營收 13.01 億元，己超越 2020 年全年營收，年增 84.75%。

霖宏第四季接單量仍穩定維持高檔，霖宏主管指出，霖宏開發長達 2 年的工業控制板客戶，已完成認證開始大量下單，推升營收走高，營運轉趨正向，再者，由於中國大陸「能耗雙控」政策執行，部分地區停電、限產不利因素影響，已有客戶洽談轉單來台由霖宏生產，目前仍在積極接洽。

霖宏主要生產 PCB 多層板產品，月產能 50 萬呎，以原手中訂單應用別來看，50% 為非安全相關汽車板，50% 為家電用板，至於去年起積極開發的工業板訂單，將在今年下半年起挹注營收、獲利，公司也在 2021 年將投入超過 5000 萬元設備更新資金，提升生產效率。

霖宏 2021 年上半年稅後純益 3.69 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 5.18 元。