臉書遭打入戰略不佳名單！Evercore ISI：Q3業績恐風雨飄搖

經歷《華爾街日報》最近幾週一系列調查性報導、激烈的國會聽證會以及監管機構如何控管臉書的討論聲浪，臉書 (FB-US) 一直承受著巨大壓力。

然而，臉書糟糕的財報才會真正挫傷投資者，Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 認為，臉書第三季 (9 月止) 的業績恐怕危機四伏。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 將臉書列入「戰略表現不佳名單」，主張在該公司第三季財報中看到收益風險。臉書預計美國 10 月 25 日收盤後發布第三季財報。

Mahaney 寫道，鑑於與一年前強勁的季度進行比較，再加上網路零售環境「艱困」，他對網路廣告產業看法普遍變得更加謹慎，包括 Alphabet (GOOGL-US)、Snap (SNAP-US)、Pinterest (PINS-US) 和推特 (TWTR-US) 以及臉書。

「去年我們追蹤的網路廣告企業，包括谷歌、臉書、Pinterest 和 Snap 都稱電商需求激增，是推升其平台廣告營收的主力。現在我們認為，風水恐怕輪流轉了，所以他們的基本面就會相應出現類似的負面衝擊。」

在其他原因中，Mahaney 主張一些消費者暫時回到零售實體商店，第三季實體商店銷售表現優於網購。他還表示，工資和商品成本上漲造成通膨上升，可能會對零售商的獲利能力產生負面影響，進而導致廣告支出減少。

Mahaney 認為，零售是谷歌和臉書的前三大廣告類別，而電玩同樣是臉書的前三大廣告類別，但也遭蘋果打擊目標廣告的新政策嚴重影響。

與此同時，Mahaney 認為，華爾街對臉書 2022 年費用增長太過樂觀，華爾街僅估計臉書 2022 年費用增長 23%，但他認為 28% 至 35% 的增長率更為合理，且臉書可能也會給出增長 32% 至 37% 範圍的預測，因為臉書在人工智慧 (AI)、虛擬實境 (VR) 上大筆投資，且在隱私、平台健康和安全項目上的支出可能也增加了。

尤其重要的是，Mahaney 認為，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 可能會建議公司將資源花在處理隱私和安全議題上，藉此回應近期的爭議，而不是將資源花在新產品和服務上。「在此情況下，我們可能看到臉書股價大幅下跌，因為投資者可能縮減臉書明年的成長預期，且可能越來越擔心同業競爭，諸如抖音，因為臉書已經沒有踩著成長油門。」

然而，Mahaney 仍長期看漲臉書股價，並維持其「優於大盤」的評級及目標價 450 美元，但他認為第三季對投資者來說很重要。他預期 Snap 於 10 月 21 日公布財報時，可以探尋廣告市場健康狀況的蛛絲馬跡。

臉書週五下跌 3.77 美元或 1.15%，收 324.76 美元。