中鼎南科再生水廠工程進度96% 預計12月底完工

台積電 (2330-TW) 再生水廠工程發生起火燃燒事件，該廠由中鼎 (9933-TW) 施工，中鼎指出，工程進度已達 96%，預定 12 月底完工。

中鼎指出，已立即啟動應變計畫，部門主管第一時間至工地處理並配合消防單位進行鑑識調查。在釐清原因後也同步對各工地進行檢查、確認，確保無類似狀況發生。

起火的南科再生水廠為中鼎承攬的 BOT 案，為全球首座高科技綜合廢水處理放流水再生回用於半導體製程專案，預計日處理量為 2 萬噸，預定 12 月底完工。