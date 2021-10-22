中鼎南科再生水廠工程進度96% 預計12月底完工

中鼎在南科再生水廠工程進度已達96%，預計12月底可完工。(圖：中鼎提供)Tag中鼎台積電南科台積電 (2330-TW) 再生水廠工程發生起火燃燒事件，該廠由中鼎 (9933-TW) 施工，中鼎指出，工程進度已達 96%，預定 12 月底完工。 中鼎指出，已立即啟動應變計畫，部門主管第一時間至工地處理並配合消防單位進行鑑識調查。在釐清原因後也同步對各工地進行檢查、確認，確保無類似狀況發生。 起火的南科再生水廠為中鼎承攬的 BOT 案，為全球首座高科技綜合廢水處理放流水再生回用於半導體製程專案，預計日處理量為 2 萬噸，預定 12 月底完工。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股不怕股市動盪！在家就能存好股！我要存股立刻下單中鼎9933台積電2330延伸閱讀中鼎旗下崑鼎發行20億元債券籌資 超額認購逾3倍中鼎集團與北醫合作 為全台逾5000員工提供快篩檢測扮SMART MONEY角色！外資從台積、中鼎挺到生技新藥中鼎旗下京鼎工程承攬漳州奇美ABS生產基地完工中鼎攜手德國西門子 再獲森霸電力燃氣發電二期統包案中鼎聯手法商 拿下捷運南北環線機電系統統包案中鼎集團報捷 拿下台泥DAKA再生資源利用中心工程案